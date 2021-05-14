Дослідники з Медичної школи Ікана стали першими, які продемонстрували цей феномен. Але поки що дослідження проводилось лише на гризунах.

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Харчові барвники, такі як Red 40 і Yellow 6, широко використовуються в харчових продуктах, напоях і медицині.

Результати дослідження:

Дослідження, проведене на мишах, показало, що коли тварини споживали їжу з цими барвниками, то у них розвинувся коліт.

Але це траплялося лише тоді, коли у гризунів порушувалася регуляція певного компонента їхньої імунної системи, відомого як цитокін IL-23.

Щоб довести, що харчовий барвник дійсно спровокував розвиток хвороби, дослідники згодовували мишей по-різному: як з додавання барвників, так і без.

Коліт розвивався лише у тих мишей, які споживали їжу з Red 40 і Yellow 6.

Коліт – що це? Джерело: Вікіпедія Це запалення слизової оболонки товстої кишки у людини й тварин.

На розвиток коліту може вплинути безліч чинників. Але його вперше пов'язали з вживанням харчових добавок.

Поки що незрозуміло, чи діють штучні харчові добавки так само на людей. Тож дослідники планують точно дослідити, як цитокін IL-23 сприяє розвитку коліту після впливу барвників.