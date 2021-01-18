Вчені знайшли спосіб визначити, в яких пацієнтів з COVID-19 високий ризик розвитку ускладнень. Для цього потрібну зробити аналіз ДНК.

У дослідженні взяли участь 97 пацієнтів, заражених коронавірусом SARS-CoV-2, у яких взяли плазму крові для виявлення вільно циркулючої мітохондріальної ДНК (мтДНК), пише JCI Insight.

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Що таке мтДНК

Вона служить індикатором гибелі клітин, викликаної вірусною інфекцією і важкою реакцією імунної системи, і відноситься до так званих молекулярних фрагментів, асоційованими з ушкодженнями. Відомо, що рівень мтДНК різко зростає під час сепсису, геморагічному шоці та ішемії.

Виявилося, що рівень мітохондріальної ДНК був високий у пацієнтів, які в кінцевому підсумку помістили у відділення інтенсивної терапії, а також мали високий ризик швидкої смерті. Цей зв'язок не залежить від віку, статі пацієнта або хронічних захворювань.

мтДНК та ризик смерті від коронавірусу

В середньому, рівень мтДНК був в 10 разів вищим у тих, у кого розвинулася важка дисфункція легень або тих, хто помер від ускладнень. Збільшення кількості мтДНК збільшувало ризик інтубації в шість разів, інтенсивної терапії – в три рази й смерті – у два рази.

Тест на мітохондріальну ДНК краще передбачав стан пацієнтів, ніж аналізи на інші маркери, які вказують на системне запалення. мтДНК демонструє запалення, специфічне для гибелі клітин і несе загрозу для життя пацієнта. Крім того, тест не вимагає складного і дорогого обладнання і може проводитися так само легко і швидко, як і ПЛР-аналіз. Однак ще варто провести масштабніше випробування методу, перш ніж отримати схвалення FDA.