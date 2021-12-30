Виявили перші випадки одночасного інфікування штамом Омікрон і Дельтою

Перехресне інфікування двома штамами вірусу зафіксували на Півночі Іспанії. Подібні випадки можуть стати причиною ще більшої кількості мутацій.

Одночасне інфікування двома штамами коронавірусу

В Іспанській організації пневмонології та торакальної хірургії (SEPAR) попередили, що таке інфікування стане аналогічним одночасному інфікуванню грипом та коронавірусом.

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Коінфекція, або зараження вірусами однієї клітини, зокрема, Дельтою та Омікроном, виявили у жителів північних провінцій Іспанії.

Поки що виявлено мало таких випадків, щоб зрозуміти, наскільки така комбінація є небезпечною,

– наголосили фахівці.

Проте така проблема не є новою

Раніше бразильські вчені зіткнулися з перехресним інфікуванням штамами – Дельта та Гама. Наразі й ця комбінація теж маловивчена. Загалом немає даних про те, чи матиме така коінфекція вплив на тяжкість перебігу захворювання.

На думку фахівців,Це може стати небезпечним, перш за все, для людей похилого віку з ослабленим імунітетом і хворих на хронічні захворювання.

До того ж наявність Дельти може посилити прояв Омікрону, який вважають легшим.

Що відомо про перехресні випадки інфікування штамами

Раніше генеральний директор американської фармацевтичної компанії Moderna Пол Бертон припускав ймовірність одночасного зараження штамами коронавірусу Омікрон і Дельта. На його думку, це може призвести до появи ще більш небезпечної мутації COVID-19.

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