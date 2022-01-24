Це нові й поки що незрозумілі ускладнення COVID-19, які є навіть у тих пацієнтів, які перенесли хворобу у лгкій формі.
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У дослідженні, яке провели науковці з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, взяли участь 17 людей, які перехворіли на COVID-19 у легкій формі. Учасники одужали приблизно за 10 місяців до початку експерименту.
Попри легку форму коронавірусу, 13 добровольців мали тривалі симптоми туману в голові. Інші 4 людини стали контрольною групою.
Результати дослідження:
- Науковці проаналізували зразки спинномозкової рідини учасників.
- У пацієнтів з туманністю вчені виявили аномальну активність імунної системи – підвищений рівень певних антитіл та білків, які вказують на нейрозапалення.
- У контрольній групі аналогічних ознак немає.
Ознака підвищеної імунної активності через кілька місяців після одужання говорить про те, що когнітивні проблеми при тривалих симптомах COVID-19 можуть бути пов'язані із затяжним запаленням. Можливо, стимульована вірусом імунна система функціонує ненавмисним патологічним чином,
– заявила авторка роботи Джоанна Хельмут.
Чому у деяких людей симптоми можуть розвиватися довше
Дослідники припустили, що відстрочений початок тривалих симптомів може бути ознакою пошкодження мікросудин, постійної імунної активності та постінфекційної імунної відповіді.