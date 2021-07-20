Вживання кави та овочів може знизити ризики коронавірусу. Автори дослідження стверджують, що це перша робота, в якій використовуються дані про населення для вивчення ролі конкретного раціону в профілактиці COVID-19.

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Дослідження показало, що грудне вигодовування також може забезпечити захист. А ось оброблене м'ясо підвищує ці ризики.

Як проводилось дослідження

Використовуючи дані британського Біобанку, дослідники вивчили зв'язок між дієтичною поведінкою, виміряною у 2006 – 2010 роках, і інфекціями COVID-19 в березні-грудні 2020 року. Тобто до того періоду, коли стали доступні вакцини.

Під час дослідження вчені зосередилися на:

Факторах харчування, дані по яких були доступні й раніше використовувались під час досліджень про імунітет; Самооцінюванні людей щодо споживання кави, чаю, овочів, фруктів, жирної риби, обробленого м'яса і червоного м'яса. Також було проаналізовано вплив грудного молока в ранньому віці.

Серед 37 988 учасників, протестованих на COVID-19 і включених в дослідження, 17% отримали позитивний результат тесту.

Дотепер більшість досліджень про COVID-19 були зосереджені на індивідуальних факторах, які оцінюються після позитивного тесту на COVID-19. Люди з пригніченою імунною системою, зокрема літні люди й люди з супутніми хронічними захворюваннями чи ожирінням з більшою ймовірністю зіткнуться з важкими наслідками COVID-19.

Натомість іншим факторам ризику, зокрема впливу харчування на хворобу, приділяється значно менше уваги.

Що їсти, аби зменшити ризики COVID-19: результати аналізу

Одна або кілька чашок кави в день були пов'язані приблизно з 10% зниженням ризику COVID-19 в порівнянні з менш ніж однією чашкою в день.

Споживання не менше 0,67 порції овочів в день (приготованих або сирих, за винятком картоплі) теж пов'язане з нижчим ризиком зараження COVID-19.

Вживання грудного молока в дитинстві також знижує ризик коронавірусу на 10% в порівнянні з відсутністю грудного вигодовування.

Натомість споживання обробленого м'яса всього лише 0,43 порції в день було пов'язано з вищим ризиком COVID-19