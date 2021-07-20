Виявили продукти, які знижують ризик COVID-19

Відомо, що харчування людини впливає на імунітет. Нове дослідження показує, що вживання певних продуктів може забезпечити деякий захист від коронавірусу.

Вживання кави та овочів може знизити ризики коронавірусу. Автори дослідження стверджують, що це перша робота, в якій використовуються дані про населення для вивчення ролі конкретного раціону в профілактиці COVID-19.

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Дослідження показало, що грудне вигодовування також може забезпечити захист. А ось оброблене м'ясо підвищує ці ризики.

Як проводилось дослідження

Використовуючи дані британського Біобанку, дослідники вивчили зв'язок між дієтичною поведінкою, виміряною у 2006 – 2010 роках, і інфекціями COVID-19 в березні-грудні 2020 року. Тобто до того періоду, коли стали доступні вакцини.

Під час дослідження вчені зосередилися на:

Факторах харчування, дані по яких були доступні й раніше використовувались під час досліджень про імунітет; Самооцінюванні людей щодо споживання кави, чаю, овочів, фруктів, жирної риби, обробленого м'яса і червоного м'яса. Також було проаналізовано вплив грудного молока в ранньому віці.

Серед 37 988 учасників, протестованих на COVID-19 і включених в дослідження, 17% отримали позитивний результат тесту.

Дотепер більшість досліджень про COVID-19 були зосереджені на індивідуальних факторах, які оцінюються після позитивного тесту на COVID-19. Люди з пригніченою імунною системою, зокрема літні люди й люди з супутніми хронічними захворюваннями чи ожирінням з більшою ймовірністю зіткнуться з важкими наслідками COVID-19.

Натомість іншим факторам ризику, зокрема впливу харчування на хворобу, приділяється значно менше уваги.

Що їсти, аби зменшити ризики COVID-19: результати аналізу

Одна або кілька чашок кави в день були пов'язані приблизно з 10% зниженням ризику COVID-19 в порівнянні з менш ніж однією чашкою в день.

Споживання не менше 0,67 порції овочів в день (приготованих або сирих, за винятком картоплі) теж пов'язане з нижчим ризиком зараження COVID-19.

Вживання грудного молока в дитинстві також знижує ризик коронавірусу на 10% в порівнянні з відсутністю грудного вигодовування.

Натомість споживання обробленого м'яса всього лише 0,43 порції в день було пов'язано з вищим ризиком COVID-19

Самі дослідники зауважили, що. Тим паче механізми, які зв'язують ці дієтичні фактори з COVID, невідомі.

Вакцини проти COVID-19 залишаються найефективнішим засобом захисту від коронавірусу SARS-CoV-2.