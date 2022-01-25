Американські вчені повідомляють, що він з'являється у все більшої кількості пацієнтів. Мовиться про біль у вухах.

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Часто це може бути навіть єдиною ознакою захворювання. Про це повідомив експерт з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) доктор Пітера Чін-Хонга.

Біль у вухах обумовлений тим, що вірус в основному вражає дихальні шляхи, які розташовані близько до рота, носа та вух і часто потрапляє в ці місця,

– зазначив він.

Тож інфікування Омікроном дійсно може викликати болючі симптоми у внутрішньому вусі, які люди не завжди сприймають як ознаку коронавірусу.

Лікарі рекомендують тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах – не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на COVID-19.

Основні симптоми Омікрону, на які потрібно звертати увагу:

сильна закладеність носу;

біль у горлі;

підняття температури;

біль у м'язах;

у деяких пацієнтів може бути діарея та інше.

У багатьох людей, які хворіють повторно, нюх не зникає. Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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