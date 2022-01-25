Виявили ще один новий симптом Омікрону
Джерело:The Sun
Новий штам коронавірусу Омікрон має безліч симптомів, які дещо відрізняються від попередніх варіантів недуги. Тепер вчені знайшли ще один.
Американські вчені повідомляють, що він з'являється у все більшої кількості пацієнтів. Мовиться про біль у вухах.
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Часто це може бути навіть єдиною ознакою захворювання. Про це повідомив експерт з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) доктор Пітера Чін-Хонга.
Біль у вухах обумовлений тим, що вірус в основному вражає дихальні шляхи, які розташовані близько до рота, носа та вух і часто потрапляє в ці місця,
– зазначив він.
Тож інфікування Омікроном дійсно може викликати болючі симптоми у внутрішньому вусі, які люди не завжди сприймають як ознаку коронавірусу.
Лікарі рекомендують тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення чи дзвін у вухах – не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на COVID-19.
Основні симптоми Омікрону, на які потрібно звертати увагу:
- сильна закладеність носу;
- біль у горлі;
- підняття температури;
- біль у м'язах;
- у деяких пацієнтів може бути діарея та інше.
У багатьох людей, які хворіють повторно, нюх не зникає.
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