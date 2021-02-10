Через кліматичні зміни продовжується період цвітіння рослин. Відтак, пилку стає більше, що може посилювати алергічні напади.

Поява пилку у повітрі призводить до того, що у чутливих до неї людей проявляються симптоми сезонного алергічного риніту. Зазвичай все обмежується нежитю, сверблячкою і сльозотечею. Але іноді розвиваються серйозніші реакції.

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Вчені зібрали та розглянули дані станцій пилкового моніторингу США і Канади за період з 1990 по 2018 рік.

Результати дослідження:

Виявилося, що тепер сезон цвітіння став починатися приблизно на цілих 20 днів раніше, а закінчуватися на 10 днів пізніше.

Натомість загальні обсяги пилку в повітрі збільшилися на 21 відсоток.

Ці зміни відбуваються нерівномірно, але скрізь. Найяскравіше вони проявляються в посушливих регіонах США, Техасі й на Середньому Заході. Можливо, так само відбувається і в інших частинах світу.

Вчені порівняли ці дані з кліматичними: середньорічною температурою, вологістю, тривалістю заморозків, концентрацією вуглекислого газу. Їхній вплив відповідальний за 90% змін в інтенсивності цвітіння.

Але найсильніше кореляцію продемонструвала температура, зростання якої відповідає приблизно за половину продовження періоду цвітіння й приблизно за 8% збільшення кількості пилку.

Дослідники додали, що з часом ці зміни стають більш помітними. Якщо взяти лише період 2003 – 2018 років, то вплив потепління на цвітіння проявляється сильніше, ніж за період 1990 – 2018 років. Відтак, вчені очікують зростання "алергічних ефектів" й надалі.