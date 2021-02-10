Виявили ще один згубний вплив глобального потепління на здоров'я

Через кліматичні зміни продовжується період цвітіння рослин. Відтак, пилку стає більше, що може посилювати алергічні напади.
Поява пилку у повітрі призводить до того, що у чутливих до неї людей проявляються симптоми сезонного алергічного риніту. Зазвичай все обмежується нежитю, сверблячкою і сльозотечею. Але іноді розвиваються серйозніші реакції.
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Вчені зібрали та розглянули дані станцій пилкового моніторингу США і Канади за період з 1990 по 2018 рік.
Дослідники додали, що з часом ці зміни стають більш помітними. Якщо взяти лише період 2003 – 2018 років, то вплив потепління на цвітіння проявляється сильніше, ніж за період 1990 – 2018 років. Відтак, вчені очікують зростання "алергічних ефектів" й надалі.