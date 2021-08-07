Так, існує недорогий препарат у формі таблеток, який схвалений у багатьох країнах світу. Тож вчені сподіваються, що його застосування в терапії COVID-19 зможе скоротити кількість важких випадків хвороби. Зараз команда закликає до проведення клінічних випробувань для випробування препарату у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

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Що це за препарат

Ліки фенофібрат потенційно можуть знизити рівень вірусного навантаження в клітинах людини на 70%. Це засіб, який використовується для зниження рівня холестерину у пацієнтів з ризиками серцево-судинних захворювань. Такі висновки продемонструвала міжнародна команда дослідників під керівництвом команди з Бірмінгемського університету.

Як проводили дослідження

Щоб досягти такого результату, вчені використовували стандартну і безпечну для людини дозу. Зараз ефективність перевірили для вихідного штаму SARS-CoV-2, а також альфа- і бета-варіантів. Наразі ще тривають тестування, щоб виявити, як ліки вливають на найбільш заразний Дельта-штам.

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За словами співавтора роботи Алана Річардсона, масштабні програми вакцинації доступні не в усіх країнах і лише менша частина населення планети отримає щеплення до 2022 року. Тож, на його думку, необхідні нові інструменти для лікування пацієнтів. Фенофібрат може бути таким засобом. Разом з тим, терапія має бути комплексною.

Сподіваємось, програми вакцинації скоротять рівень інфікування та поширення вірусу в довгостроковій перспективі. Але досі існує нагальна потреба розширити наш арсенал ліків для лікування хворих на SARS-CoV-2,

– додав його колега доктор Фархат Ханім.

Експерименти тривають

Зараз команда проводить кілька паралельних клінічних досліджень за участю людей з різних країн, включаючи госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів. Якщо ефективність підтвердять, то фенофібрат може стати важливим засобом для скорочення кількості важких випадків і ускладнень COVID-19.

Довідка. Дослідження опубліковане у Frontiers in Pharmacology. Його також провели у співпраці з Копенгагенським університетом у Данії та Університетом Ліверпуля у Великобританії.