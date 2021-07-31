Попередні дослідження уже виявляли можливий зв'язок між приготуванням їжі на твердому паливі та підвищеним ризиком катаракти у жінок. Втім, досі незрозуміло, чи існують подібні асоціації також з іншими серйозними захворюваннями очей, такими як кон'юнктивіт, кератит та глаукома.

До теми 17 причин, чому у вас "розпливається в очах"

Деталі дослідження

Дослідники з Департаменту народонаселення Оксфордського університету (NDPH) та Китайської академії медичних наук та Пекінського університету в Пекіні проаналізували дані майже півмільйона дорослих китайців у біобанку China Kadoorie.

Учасників дослідження анкетували щодо їх кулінарних звичок, а потім відстежували госпіталізацію важких очних захворювань за допомогою посилань на документи медичного страхування.

Спостереження тривало 10 років – таким чином серед учасників зареєстрували 4877 випадків розладів кон'юнктиви, 13408 катаракт, 1583 порушення склер, рогівки ока, райдужної оболонки та циліарного тіла та 1534 випадки глаукоми.

Варто врахувати! У порівнянні з тими, хто готував їжу на чистому паливі (електроенергія або газ), споживачі твердого палива, як правило, були старшими, жінками, сільськими жителями, менш освіченими, сільськогосподарськими працівниками та постійними курцями.

Короткі висновки дослідження:

Тривале використання твердого палива для приготування їжі на 32%, 17% та 35% підвищувало ризики запалень кон'юнктиви, розвитку катаракти та порушень тканин циліарного тіла відповідно, у порівнянні з учасниками, які готували на чистому паливі;

Різниця в ризику між різними видами твердого палива, що використовується (наприклад, вугілля проти деревини) була невеликою;

Вчені не виявили зв’язку між тривалим використанням твердого палива та підвищеним ризиком глаукоми;

Учасники, які перейшли від використання твердого до чистого палива для приготування їжі, мали менший підвищений ризик у порівнянні з тими, хто не переходив. Люди, які перейшли, мали на 21%, 5% та 21% вищий ризик розвитку кон'юнктиви, катаракти відповідно (тобто зменшення ризиків таки відбулось).

Підвищений ризик можуть спричиняти високі рівнів дрібнодисперсних твердих частинок (PM2. 5) та чадний газ, який може пошкодити поверхню очей та викликати запалення,

– зазначив один із авторів дослідження.

Крім того, спалювання деревини збільшує ризик травмування очей від іскор або деревного пилу.

Важливо! Вчені також припустили, що причиною відсутності зв'язку між використанням твердого палива та ризиком розвитку глаукоми є те, що це впливає на внутрішні структури очей, які менш схильні до впливу забруднюючих речовин у повітрі.