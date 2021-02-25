У лабораторії берлінської клініки "Шаріте" перевірили 48 зразків з України на наявність нових штамів коронавірусу, і нових варіантів коронавірусної інфекції.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, що в Україні не зафіксували мутований коронавірус.

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Щодо нового штаму можу сказати, що ми отримали результати досліджень з клініки "Шаріте". Ми відправляли, поки ми робимо усе це обладнання (щодо секвенування) в Україні, бо це такий складний процес… 48 зразків... У нас немає "британського" штаму, принаймні, у тих зразках, які ми відправляли, і немає штаму іншого,

– сказав Степанов.

За його словами, Україна планує і далі перевіряти зразки у німецькій клініці "Шаріте".

"Це буде постійний процес, щоб визначити (нові штами коронавірусу)", – додав міністр.



Мутацій коронавірусу вже виявлено чимало, одна з найзначніших – N501Y / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Чому коронавірус мутує?

Healthline пише, що коронавірус – це РНК-вірус. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК починає контактувати з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК (герпес, віспа та вірус папіломи людини). У світі РНК-вірусів мутація є нормою, адже це їхня природа.