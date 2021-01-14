Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що станом на 14 січня в Україні не підтвердженого жодного випадку інфікування новим "британським" штамом коронавірусної інфекції.

В Україні поки не виявлено британський штам коронавірусу, нова партія проб відправлена ​​в лабораторію ВООЗ. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише Інтерфакс-Україна.

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Ми вивчаємо це питання. Це питання має підтвердити або спростувати ВООЗ. Зараз ми відправляємо в лабораторію ВООЗ, яка знаходиться в клініці "Шаріте" в Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. До сих пір цього штаму в Україні не виявлено,

– заявив Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар України додав, що мутація вірусу може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.

"Візьмемо приклад Великобританії, яка пішла на карантин ще до того, як ми пішли на карантин вихідного дня. Вони планували відкритися 2 грудня, щоб відсвяткувати новорічні та різдвяні свята, які в них починаються 25 грудня, і відсвяткувати без карантину, але вони розглядали можливість другого повторного локдауна. Як показала потім практика, вони вийшли з карантину без зниження захворюваності. Причиною була поява нового штаму коронавірусу, який легше передається від людини до людини, це призвело до спалаху", – зазначив заступник очільника МОЗ.

Що відомо про мутацію коронавірусу

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повідомляє, що новий штам коронавірусу може привести до хибнонегативних результатів тесту на коронавірусну інфекцію.

Раніше компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусної інфекції разом з німецькою BioNTech, заявила про її ефективність і проти нового штаму вірусу, який виявили у Великій Британії та Південній Африці.

Проведене дослідження показало, що "антитіла від людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19, ефективно нейтралізують новий штам коронавірусу.



Що відомо про новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу