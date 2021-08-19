Виявили, які типові повсякденні заняття підвищують ризик інсульту

Дорослі у віці до 60 років, чиї дні наповнені малорухливим дозвіллям і малою фізичною активністю, мають більший ризик інсульту, ніж люди, які є більш фізично активними. Мовиться про "сидячі" заняття – робота за комп'ютером, перегляд телевізора чи читання.

Попередні дослідження показують, що чим більше часу дорослі проводять сидячи, тим більше їхній ризик захворіти на серцево-судинні захворювання, зокрема інсульт.

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Майже 9 з 10 таких випадків можна пояснити малорухливим способом життя. Зокрема, це призводить навіть до смертності.

Що каже статистика

Згідно зі статистикою Американської асоціації серця, дорослі люди в США в середньому проводять 10,5 годин на день за перед смартфонами, комп'ютером чи телевізором.

Зокрема, мовиться про те, що люди від 50 до 64 років проводять найбільше часу перед телевізором.

Смертність, пов'язана з інсультом, зменшилася у 2010 році серед дорослих 65 років і старше, але збільшилась серед молодших.

Важливо розуміти, як велика кількість сидячого часу може призвести до інсульту у молодих людей, оскільки інсульт може спричинити передчасну смерть або значно погіршити функцію та якість життя,

– зазначили дослідники.

Про що мовиться у дослідженні

У цьому дослідженні вчені переглянули інформацію про здоров'я та спосіб життя для 143 000 дорослих. У них раніше не було інсульту, хвороб серця чи раку.

Опитування проводили з 2000 року. Дослідники стежили за учасниками в середньому протягом 9,4 року. Згодом вони дізналися про кількість зафіксованих випадків інсульту.

Так, фахівці переглянули кількість часу, який кожен день добровольці проводили за "сидячими" заняттями (години, проведені за комп'ютером, читанням та переглядом телевізора). Потім поділили людей на категорії:

ті, хто проводив так менш ніж 4 годин на день;

від 4 до менш ніж 6 годин на день;

від 6 до менш ніж 8 годин на день;

8 і більше годин на день.

Вони також поділили фізичну активність на категорії:

найменш фізично активні; ті, хто займався спортом, еквівалентним щоденній прогулянці протягом 10 хвилин або менше.

"Прогулянка 10 хвилин або менше на день – це менше, ніж половина того, що рекомендують рекомендації Американської асоціації серця щодо фізичної активності", – наголосили вчені.

Аналіз учасників дослідження виявив:

За період спостереження – майже 10 років – відбулося 2 965 інсультів.

Майже 90% з них – ішемічний інсульт. Це найпоширеніший тип інсульту, який виникає, коли судина, що постачає кров до мозку, закупорюється.

Середній щоденний час відпочинку серед усіх учасників склав 4,08 години.

Особи віком 60 років і молодші в середньому проводили сидячий час у дозвіллі 3,9 години на день.

Середній денний час сидячого дозвілля становив 4,4 години для дорослих у віці від 60 до 79 років і 4,3 години для тих, кому 80 років і старше.

Дорослі віком 60 років і молодші, які мали низьку фізичну активність і повідомляли про 8 і більше годин сидячого часу на день, мали в 4,2 раза більший ризик інсульту.

Найбільш неактивна група – ті, хто повідомляє про 8 і більше годин сидячого часу та низьку фізичну активність – мали у 7 разів більший ризик інсульту.

Американська асоціація серця рекомендує дорослим принаймні 150 хвилин або 2,5 години фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень.

"Фізична активність відіграє дуже важливу роль у тому, що вона скорочує фактичний час перебування в сидячому стані, а також зменшує негативний вплив на здоров'я", – підсумували вчені.