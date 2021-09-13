Виявили зв'язок між психічним благополуччям та хворобами серця

Пацієнти часто називають стрес однією з основних причин погіршення здоров'я. Він також впливає на розвиток серцево-судинних захворювань.

Кожен раз, коли ви зазнаєте стресу, у вашому організмі формується гормон кортизол. З часом, можна мати більший ризик захворіти на інсульт, інфаркт або серцеві захворювання. Про це мовиться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Американської асоціації серця.

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Стрес, депресія, розчарування, гнів та негативний погляд на життя не тільки роблять нас нещасними, але й негативно впливають на наше здоров'я та довголіття,

– сказав доктор Глен Левін.

За його словами, вдалося проаналізувати безліч даних. Так, вчені дійшли висновку, що негативні чинники психологічного здоров'я, такі як стрес, явно пов'язані з багатьма чинниками серцево-судинних захворювань.

Є й хороші новини

Хороша новина полягає в тому, що людина також може покращити своє серцево-судинне здоров'я. Варто лише спробувати змінити світогляд на позитивний.

"Ви можете вирішити змінити своє мислення до цієї стресової ситуації або встановити межі – просто усвідомлюючи, що ви можете уникнути того, щоби цей стрес став для вас токсичним", – сказала експерт з управління стресом доктор Сінтія Екрілл.

Деталі дослідження

У новому дослідженні взяли участь 412 дорослих із нормальним артеріальним тиском.

Їхній вік складав від 48 до 87 років.

Продовж 13 років науковці час від часу вимірювали рівень гормонів стресу – кортизолу – у сечі.

Потім рівень гормонів порівнювали з будь-якими подіями, які викликали як високий кров'яний тиск, біль у серці, серцеві напади та операції.

Також дослідники перевіряли наявність трьох гормонів – норадреналіну, адреналіну та дофаміну – які регулюють роботу вегетативної нервової системи та контролюють такі мимовільні функції організму, як частота серцевих скорочень, кров'яний тиск та дихання.

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Розглянули й рівень кортизолу, стероїдного гормону, який виділяється організмом у відповідь на гострий стрес, наприклад небезпеку.

Після того, як небезпека зникає, організм зменшує вироблення кортизолу – але якщо людина постійно зазнає стресу, рівень кортизолу може залишатися підвищеним. Це в декілька разів збільшує ризики серцево-судинних захворювань.