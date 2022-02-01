Виявилось, що пластик пов'язаний із набором ваги

Норвезькі вчені з'ясували, що хімікати у пластиці можуть бути чинником набору ваги, оскільки впливають на метаболізм.

Річ у тім, що показники ожиріння в усьому світі зросли майже втричі з 1975 року. Хоч ця тенденція є складною і включає різні чинники, окрім іншого, хімічні речовини в пластику можуть сприяти розвитку цієї проблеми.

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Так, дослідники вивчили 34 різні пластикові вироби, які люди часто використовують у повсякденному житті (банки від йогурту, пляшки, ложки), щоб з'ясувати, які хімічні сполуки вони містять.

Вони виявили у них понад 55 тисяч хімічних компонентів, 629 з яких вдалося ідентифікувати.

Що показали експерименти

11 із них виявилися речовинами, які порушують метаболізм.

Вчені проводили експерименти на мишах. З'ясувалося, що третина хімічних речовин, які є у пластикових виробах, потрапляючи до організму, провокують розвиток і розмноження жирових клітин. Серед них — бісфенол А. Інші ще мають ідентифікувати.

Це вказує на те, що в пластмасах є інші хімічні речовини, які здатні змінювати спосіб накопичення жиру в нашому тілі.

Цілком імовірно, що ці метаболічні порушення спричиняють не звичайні "підозрювані", такі як бісфенол А (BPA). Це означає, що пластикові хімікати, крім тих, які ми вже знаємо, можуть сприяти надмірній вазі та ожирінню,

– сказав провідний автор дослідження Йоханнес Фолькер.

Ожиріння є однією з основних причин смертності людей планети. Надмірну вагу у світі зафіксували приблизно у 2 мільярдів людей, з них – 650 мільйонів страждають від ожиріння.