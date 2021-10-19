Виявився неефективним: спростували дієвість популярного препарату проти COVID-19

Вчені зі США з'ясували, що Інтерферон бета-1а жодним чином не впливає на перебіг коронавірусу. Він ніяк не допомагав в лікуванні госпіталізованих дорослих з COVID-пневмонією.

Про це свідчать результати III фази клінічних випробувань. У ньому взяли участь близько тисячі пацієнтів.

До теми Нове відкриття може передбачити смерть пацієнта від COVID-19

Як проводилось дослідження:

Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США проводив дослідження на 969 дорослих хворих у 63 центрах США, Японії, Мексики, Сінгапуру та Південної Кореї.

Дослідження проводились від 5 серпня по 21 грудня 2020 року.

60% пацієнтів були білими (32% – латиноамериканцями), 17% – афроамериканцями, 9% – азійцями, 1% – американськими індіанцями або корінними жителями Аляски.

Вчені випадковим чином розподілили пацієнтів на 2 рівні підгрупи. Одній давали інтерферон бета-1а з ремдесивіром, другій – плацебо з ремдесивіром. До кінця випробувань ані учасники, ані дослідники не знали, хто і який режим лікування отримував.

Результати виявились гіршими, ніж очікувалось

Інтерферон бета-1a у поєднанні з ремдесивіром не перевищував ефективність прийому лише ремдесивіру у госпіталізованих пацієнтів з COVID-пневмонією.

Ба більше, пацієнти, які початково потребували кисневої підтримки, мали гірші результати після лікування інтерфероном бета-1а в порівнянні з пацієнтами, які отримували плацебо.