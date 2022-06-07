Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час презентації результатів проведеного експрес-аудиту послуг для охорони психічного здоров’я, передає 24 канал. За його словами, з кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров’я буде збільшуватись.

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Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження. За нашими попередніми прогнозами на цю мить війни психологічної підтримки буде потребувати близько 15 мільйонів українців, з них близько 3 – 4 мільйонів потрібно буде призначати медикаментозне лікування,

– сказав Ляшко.

Які це вплине на систему охорони здоров’я

психічні розлади мають негативні наслідки в першу чергу на поширення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми та раку;

психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб та збільшують смертність від онкологічних хвороб;

понад 50% людей (в 4 рази частіше, ніж загальне населення) з психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання;

ризик смерті від раку під час депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих – на 67%;

серед осіб з ПТСР поширеніша гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит і артрит. Окрім того, ПТСР часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками чи деструктивної поведінки;

через пережиті травми деякі ризики для життя можуть наставати на 10 – 15 років раніше, ніж в середньому в популяції.

Що робитиме українська влада

МОЗ створило проєктний офіс для координації міжсекторальної взаємодії міністерств та громадських організацій.

Пріоритетні кроки роботи проєктного офісу на найближчий період: