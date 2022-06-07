Війна призведе до психічних проблем у 15 мільйонів українців, – МОЗ
Дослідження і гіркий досвід інших країн, які постраждали від війни показує: щонайменше кожна 5 людина буде мати негативні наслідки для психічного здоров’я, а кожна 10 відчує ці наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час презентації результатів проведеного експрес-аудиту послуг для охорони психічного здоров’я, передає 24 канал. За його словами, з кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров’я буде збільшуватись.
Читайте також: Як допомогти людям, які пережили зґвалтування: інтерв'ю з психотерапевткою
Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження. За нашими попередніми прогнозами на цю мить війни психологічної підтримки буде потребувати близько 15 мільйонів українців, з них близько 3 – 4 мільйонів потрібно буде призначати медикаментозне лікування,
– сказав Ляшко.
Які це вплине на систему охорони здоров’я
- психічні розлади мають негативні наслідки в першу чергу на поширення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми та раку;
- психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб та збільшують смертність від онкологічних хвороб;
- понад 50% людей (в 4 рази частіше, ніж загальне населення) з психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання;
- ризик смерті від раку під час депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих – на 67%;
- серед осіб з ПТСР поширеніша гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит і артрит. Окрім того, ПТСР часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками чи деструктивної поведінки;
- через пережиті травми деякі ризики для життя можуть наставати на 10 – 15 років раніше, ніж в середньому в популяції.
Що робитиме українська влада
МОЗ створило проєктний офіс для координації міжсекторальної взаємодії міністерств та громадських організацій.
Пріоритетні кроки роботи проєктного офісу на найближчий період:
- глибинний аудит ресурсів із залученням представників ВООЗ, на основі якого буде розроблена модель системи надання допомоги;
- навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, освітян швидких методик психологічної підтримки з урахуванням потенційного впливу війни на психічне здоров’я;
- адаптація до наших потреб мобільних застосунків ВООЗ, які даватимуть змогу робити самодіагностику та міститимуть техніки самодопомоги;
- запуск великої комунікаційної кампанії для подолання стигми щодо звернення до психолога.