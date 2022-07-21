Перед фронтом: лікар пояснив, від чого варто вакцинуватись українським військовим

На війні, окрім окупантів, на наших мужніх захисників можуть чекати й інші вороги – це інфекції, через відповідні умови. Отож перед відправкою на фронт, їм потрібно вакцинуватись, аби убезпечити себе.

Про це 24 каналу повідомив лікар Ігор Заставний. Він розповів від чого варто вакцинуватися українським військовим, зважаючи на ті умови, у яких вони перебувають на фронті.

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Які щеплення необхідно зробити

Як розповів лікар, українських військових, які приходять у зв'язку зі скеруваннями, наприклад, на флюорографію для медогляду, вони завжди перед відправкою на фронт чи в тренувальний центр вакцинують "АДП-М". Як він пояснив, це вакцина від дифтерії та правця, яку роблять усім дорослим людям раз на 10 років.

Заставний наголосив, що, зокрема, правець передається з ґрунтом, тому перебування в окапах, може збільшити ризики зараження цією хворобою. Крім того, у більшості випадків лікарі починають вакцинацію від гепатиту В, оскільки він передається через кров.

Ризик зараження гепатитом В може бути дуже високий для наших бійців, оскільки, підозрюю, що більшість російських окупантів є невакцинованими. Водночас на відміну від росіян – наших людей ми любимо та цінуємо,

– наголосив Заставний.

Отож, важливо вакцинуватись від дифтерії, правця та гепатиту В. Саме тому, лікар порекомендував зробити такі щеплення, аби наші захисники могли зберегти своє здоров'я.

Небезпека закритих колективів

Крім того, Заставний наголосив, що за можливості необхідно зробити весь первинний комплекс вакцинації, якщо у вас його немає, адже перебування в закритих колективах збільшує ризики захворювання. До прикладу, якщо ви не зробили в дитинстві щеплення від вітрянки, кору, паротиту та краснухи, то необхідно вакцинуватись зараз.

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