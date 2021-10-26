Про це в інтерв'ю 24 каналу заявила лікарка-інфекціоністка, волонтерка у 2015-2019 роках та депутатка Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко. За її словами, країни Заходу підходять до питання пандемії цивілізовано й там високий відсоток вакцинації.

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Ольга Кобевко “Це взагалі мало б вважатися в нашій країні як, мабуть, державна зрада. Адже питання вакцинації – це питання державної безпеки. І коли високопосадовець або професор заявляють про те, що вакцинуватися не треба тим, хто перехворів або взагалі потрібно спочатку визначати примарні антитіла, то такі речі повинні бути наказані”.

За її словами, попри те, що в Україні будуть боротися з фейками з сусідніх країн, в більшості з російських сайтів, цього замало, бо в Україні вистачає своїх антивакцинаторів.

На її думку, війну з вірусом можна вважати подібною до воєнного стану і такі речі мають присікатися дуже жорстоко.

Але, на жаль, ми дуже лояльно до цього ставимося і дозволяємо говорити такі речі з високих трибун і в засобах масової інформації людям, які мають авторитет,

– наголосила інфекціоністка.

Що відомо про вакцинацію в Україні

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 151 480 людей.

9 151 478 з них отримали першу дозу, а повністю імунізовані – 7 058 802 людини. Загалом в Україні провели 16 210 280 COVID-щеплень.

У МОЗ вкотре наголошують, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Наприклад, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Крім того, вакцинація – це єдиний спосіб уникнути повного локдауну.



Привілеї для вакцинованих / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу