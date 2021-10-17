Влада Туреччини хоче розширювати оздоровчий туризм. Про це розповів міністр закордонних справ Явуза Селіма Кірана, якого цитує Türk Time.
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Що потрібно для оформлення медичної візи в Туреччину
Для отримання медичної візи необхідно показати призначення через Асоціацію експортерів послуг (HIB).
Як тільки пацієнт з будь-якої точки світу покаже нам своє призначення через HIB, він матиме можливість приїхати до нашої країни разом зі своїм супроводом не пізніше ніж за 48 годин. Ми маємо збільшити частку нашої країни в оздоровчому туризмі,
– розповів Кіран.
Здебільшого країна приймає пацієнтів для оздоровлення з Європи, Близького Сходу та Африки.
Ми прагнемо збільшити валютні надходження з 1 млрд доларів, які маємо нині, до 3 мільярди доларів до 2023 року,
– повідомив заступник міністра торгівлі Мустафа Тузджу.
Нагадаємо, що Туреччина продовжила COVID-обмеження для іноземних туристів – вони діятимуть щонайменше до кінця року.
Умови в'їзду до Туреччини:
Джерело: avianews.com
Для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:
- COVID-сертифікат, 2 доза повинна бути введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
- Довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
- Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
- Також за 72 години до прибуття до країни необхідно заповнити електронну форму на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини – без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.