Віза за 2 дні: Туреччина спростить візові вимоги для медичних туристів

Туреччина пришвидшено надаватиме візи для тих, хто має призначення на прийом до лікаря у медичних закладах країни. Візу обіцяють схвалити за 48 годин.

Влада Туреччини хоче розширювати оздоровчий туризм. Про це розповів міністр закордонних справ Явуза Селіма Кірана, якого цитує Türk Time.

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Що потрібно для оформлення медичної візи в Туреччину

Для отримання медичної візи необхідно показати призначення через Асоціацію експортерів послуг (HIB).

Як тільки пацієнт з будь-якої точки світу покаже нам своє призначення через HIB, він матиме можливість приїхати до нашої країни разом зі своїм супроводом не пізніше ніж за 48 годин. Ми маємо збільшити частку нашої країни в оздоровчому туризмі,

– розповів Кіран.

Здебільшого країна приймає пацієнтів для оздоровлення з Європи, Близького Сходу та Африки.

Ми прагнемо збільшити валютні надходження з 1 млрд доларів, які маємо нині, до 3 мільярди доларів до 2023 року,

– повідомив заступник міністра торгівлі Мустафа Тузджу.

Нагадаємо, що Туреччина продовжила COVID-обмеження для іноземних туристів – вони діятимуть щонайменше до кінця року.

Умови в'їзду до Туреччини:

Джерело: avianews.com

Для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів: