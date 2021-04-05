Визначили 3 фенотипи хворих на коронавірус: чим вони відрізняються
Під час дослідження вчені з США ідентифікували серед пацієнтів 3 клінічні фенотипи COVID-19, Вони характеризуються різним перебігом хвороби, ускладненнями й навіть результатами лікування.
Джерело:Science Daily
Вчені з Університету Міннесоти проаналізували електронні карти хворих з 14 клінік на заході США і з 60 лікарень швидкої допомоги штату Міннесота. Всього у дослідження взяли участь 1 022 пацієнта, яких госпіталізували з 7 березня по 25 серпня 2020 року.
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Автори дослідження припустили, що розуміння фенотипу хворого здатне покращити результати лікування.
Пацієнти страждають від COVID-19 по-різному. Визначивши схожим чином уражені групи, ми не тільки можемо поліпшити розуміння процесів захворювання, а й надавати більш адресну допомогу пацієнтам, які перебувають у групі максимального ризику,
– заявили вчені.
3 фенотипи пацієнтів з COVID-19: у чому різниця
- Фенотип I. У таких людей результат хвороби несприятливий. У цих пацієнтів, які склали 23,1% під час дослідження, був найвищий рівень гематологічних, ниркових і серцевих патологій. Також серед цієї групи був найбільший відсоток людей з темним кольором шкіри, які не розмовляють англійською мовою.
- Фенотип II. Хвороба протікає нормальним чином. І саме такого типу пацієнтів було найбільше (613 людини або 60%).
- Фенотип III. Частка цих пацієнтів склала 16,9% (173 людини) і їм пощастило найбільше. Серед них був найнижчий рівень ускладнень і смертності. Але, попри це, у представників цієї групи відзначили найвищий показник респіраторних патологій, а ще на 10% вищий ризик повторної госпіталізації.
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