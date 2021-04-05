Визначили 3 фенотипи хворих на коронавірус: чим вони відрізняються

Під час дослідження вчені з США ідентифікували серед пацієнтів 3 клінічні фенотипи COVID-19, Вони характеризуються різним перебігом хвороби, ускладненнями й навіть результатами лікування.

Вчені з Університету Міннесоти проаналізували електронні карти хворих з 14 клінік на заході США і з 60 лікарень швидкої допомоги штату Міннесота. Всього у дослідження взяли участь 1 022 пацієнта, яких госпіталізували з 7 березня по 25 серпня 2020 року.

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Автори дослідження припустили, що розуміння фенотипу хворого здатне покращити результати лікування.

Пацієнти страждають від COVID-19 по-різному. Визначивши схожим чином уражені групи, ми не тільки можемо поліпшити розуміння процесів захворювання, а й надавати більш адресну допомогу пацієнтам, які перебувають у групі максимального ризику,

– заявили вчені.

3 фенотипи пацієнтів з COVID-19: у чому різниця