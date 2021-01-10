Існує 6 підтипів початкових стадій розвитку діабету 2 типу. Вони розрізняються за ризиком, перебігом хвороби й розвитком вторинних захворювань.

До нині оцінити ризики розвитку діабету й супутніх з ним хвороб було досить складно. Але вчені з Інституту досліджень діабету і метаболічних захворювань зробили справжній прорив у прогнозуванні розвитку предіабету – вони визначили 6 підтипів хвороби з чіткими характеристиками.

До теми Що таке предіабет: симптоми, діагностика та лікування

Дослідники спостерігали за 899 пацієнтами з предіабетом. Впродовж аналізу було вивчено тригери хвороби за останні 25 років життя піддослідних, зокрема: рівень глюкози в крові, ожиріння печінки, розподіл жиру в організмі, рівні ліпідів у крові, генетичні ризики й інші показники.

Виявлені підтипи предіабету чітко розрізнялися за розвитком хвороби й ускладнень.

6 типи предіабету: чим вони відрізняються

1, 2 і 3 підтипи хвороби пов'язані з низьким ризиком діабету.

У 1 і 2 підгрупах були зазвичай худі пацієнти.

Представники 3 підгрупи продукували дуже мало інсуліну, тож ризики діабету були високими.

4 тип предіабету супроводжувався надлишковою вагою. Але у людей з цієї групи метаболізм не був порушений.

У пацієнтів з 5 підтипом предіабету було ожиріння печінки.

У людей з 6 групи виявляли пошкодження. При чому до того, як їм діагностували діабет. Смертність в цій групі була найвищою.

Цукровий діабет 2 типу розвивається повільно. Фаза предіабету, коли рівень глюкози в крові вже підвищений, а хвороба ще не вступила в повну силу, протікає поступово. Діабет 2 типу вважається невиліковною хворобою, яка дає низку важких ускладнень. Але проста профілактика може не лише запобігти його розвитку, а й здатна зупинити прогресуючу фазу.

Ключовими інструментами профілактики діабету 2 типу є збалансоване харчування й регулярне фізичне навантаження. Натомість знання підтипів хвороби допоможе лікарям завчасно попереджати про ризики своїх пацієнтів. Значно ефективніше, ніж це відбувається зараз.