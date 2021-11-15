Визначили дієту, яка має протизапальний ефект

Виявилось, що інтервальне голодування має протизапальний ефект. Вчені зауважили, що корись є навіть при періодичному переході на інтервальне харчування.

Найпоширенішим видом інтервального голодування вважається режим 16:8, де можна їсти лише протягом восьми годин на добу. У США вирішили оцінити ефект інтервального голодування на рівень запалення в організмі, відстежуючи коливання специфічного біомаркера та регулятора запальної реакції – білка галектину-3.

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В експерименті взяли участь 67 людей у віці від 21 до 70 років, які мали хоча б одну ознаку метаболічного синдрому або цукрового діабету другого типу – для обох станів характерне запалення в організмі.

Приблизно половина добровольців голодувала двічі на тиждень впродовж 24 годин, а за місяць — лише раз на тиждень протягом 22 тижнів. А ось контрольна група дотримувалась звичного режиму харчування та способу життя.

Результати дослідження:

Результати вказують на цікавий механізм, що потенційно бере участь у зниженні ризику серцевої недостатності та діабету. І ми бачимо, що навіть періодичне інтервальне голодування може мати позитивний ефект для здоров'я,

– заявив автор роботи Бенджамін Хорн.