Визначили найнебезпечніші для здоров'я моделі харчування

Вчені з Пекінського університету, Оксфорда й Університету Західної Австралії визначили раціони, які пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та смертності. Якщо впізнаєте свою модель харчування, це знак, що потрібно щось змінити.

Вчені з Китаю, Австралії та Великої Британії використали дані з Британського Біобанку. У результаті науковцям вдалося виявити кореляцію між тим, як ми харчуємося, й ризиком серцево-судинних захворювань й смертності.

До теми Як змінилися поради зі здорового харчування у 2020 році

Дослідники проаналізували щоденники харчування більш ніж 116 тисяч британців. За майже 5 років дослідження 4245 людей зіткнулися з хворобами серцево-судинної системи, інфарктами та інсультами. 838 померли через це. Ще 3 629 людей пішли з життя внаслідок інших причин.

Найшкідливіші моделі харчування:

Перша шкідлива схема харчування передбачає активне споживання шоколаду та кондитерських виробів, масла і хліба з низьким вмістом клітковини, але при цьому брак свіжих фруктів і овочів в раціоні. Ризик серцево-судинних хвороб при такому харчуванні підвищувався в 1,07 рази, а смертність від усіх причин – в 1,37 раза.

Друга схема характеризується переважанням в раціоні цукровмісних напоїв, фруктових соків, столового цукру і консервів. Ризик серцево-судинних захворювань в такому випадку підвищувався в 1,14 раза, а смертність від усіх причин – в 1,11 раза.

Раціон, в якому регулярно присутні продукти з високим вмістом жирів і / або цукру, був пов'язаний з вищим ризиком серцевих захворювань і навіть смерті,

– йдеться в дослідженні.

Загалом давно відомо, що цукор, насичені жири й недостатня кількість клітковини в раціоні пов'язані з ожирінням з розвитком серцево-судинних хвороб.

Вплив раціону на здоров'я людини підтверджений сотнями досліджень. Те, що ми їмо зараз, визначає не лише наш зовнішній вигляд у майбутньому, а й стан фізичного та навіть психологічного здоров'я.

Чим бажано харчуватись та від яких продуктів відмовитись

Додайте до раціону більше зелені, овочів, фруктів, ягід, горіхів, жирної риби та цільного зерна. У всіх цих продуктах є необхідні для організму речовини.

Так ви не лише вбережете себе від діабету, ожиріння та серцево-судинних хвороб, а й підтримаєте в порядку нігті, шкіру та волосся.

Список популярних продуктів, від яких варто відмовитись