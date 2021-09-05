Дослідження проводилось з 2 лютого до 1 травня 2021 року. У ньому взяли участь 10,2 мільйона громадян Чилі.

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З них повний курс вакцинації пройшли 4,1 мільйона людей. Дослідники проаналізували частоту зараження, появи симптомів, ускладнень та летальності між щепленими та нещепленими людьми.

Ефективність вакцини Coronavac: висновки дослідження

проти симптоматичного перебігу COVID-19 – 65,9%,

в запобіганні госпіталізації – 87,5%,

в запобіганні переведення до реанімації – 90,3%,

проти смерті від ускладнень – 86,3%.

Натомість ефективність лише першої дози вакцини проти симптоматичного випадку хвороби становить 15,5%, а проти запобігання смерті проти COVID-19 – 45,7%.

Дослідники підкреслили, що ефективність зберігається для різних вікових груп, зокрема для літніх людей віком від 60 років.

А як щодо ефективності проти нових штамів

Вчені повідомили, що в Чилі бракує лабораторій для геномного аналізу, які допомогли б визначити ефективність вакцини проти різних штамів SARS-CoV-2. Тим паче дослідження проводили наприкінці зими та на весні 2021 року – тобто до того, як у світі почав домінувати штам коронавірусу Дельта.

Тож нині достеменно невідомо, на скільки вакцина від компанії Sinovac ефективна проти нових штамів коронавірусу.