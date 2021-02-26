Визначили тканини, на яких найдовше зберігається коронавірус

Ще минулого літа вчені з'ясували, що SARS-Cov-2 "живе" на тканини з бавовни не більше доби. Але як щодо інших матеріалів, наскільки вони безпечні? Дослідники з Великобританії знайшли відповідь на це питання.

Які тканини використовують медики

Вчені оцінили життєздатність на трьох видах тканин, які найбільш часто використовуються для пошиття медичної уніформи: бавовни, поліестеру і полікотону (суміш бавовни та синтетичних волокон). Автори дослідження відзначили, що медичні працівники нерідко забирають свої халати та костюми додому для прання, і тому дуже важливо зрозуміти, наскільки це безпечно для них.

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Як модель вчені використовували сезонний коронавірус HcoV-OC43, який має схожу структуру й активність, що і SARS-Cov-2. Протягом 72 годин фахівці спостерігали за патогеном в лабораторних умовах.

На яких тканинах найдовше живе коронавірус

Найдовше вірусні частинки зберігали життєздатність на поліестері – вони були активні всі три доби спостережень. На стовідсотковій бавовні коронавірус протримався 24 години. Найбезпечнішим матеріалом виявився полікотон – вірус "прожив" не більше 6 годин.

Як прати, щоб знищити коронавірус

Вчені також оцінили найнадійніший метод прання для інактивації вірусу. За допомогою шматка бавовняної тканини вони провели серію тестів з використанням різних температурних режимів і способів прання, в тому числі в домашніх, промислових і лікарняних пральних машинах.

Результати показали, що для повноцінного знищення вірусу досить просто випрати тканину в гарячій воді в будь-якій машині, в тому числі з іншими речами. Вчені перевірили, як очищається від патогену тканина, яка забруднена штучною слиною з вірусом. В цьому випадку вірусні частинки зберігалися навіть після прання і були знищені тільки після додавання мийних засобів і підвищення температури до 67 ° C. До 60 ° C вірус залишався життєздатним.