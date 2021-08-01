Визначили універсальні генетичні чинники, що провокують діабет першого типу

Найбільше генетичне дослідження природи цукрового діабету першого типу визначило гени, які можуть підвищувати ризик розвитку хвороби. Тепер вчені знають майже 90% причин, викликаних генетикою, що провокують розвиток цього аутоімунного захворювання.

Гени, що провокують діабет

Такі гени знайшли в 78 областях хромосом. Цікаво, що 36 з них раніше були невідомі. Це відкриття дозволить розробляти нові цільові ліки проти діабету першого типу.

Зверніть увагу Експеримент з мишами показав формулу ідеального запам'ятовування: усе не так, як вважали раніше

Всього в дослідженні взяли участь понад 61 тисяча людей з Європи, Азії та Африки. Це масштабне дослідження дозволило оцінити "універсальні" генетичні чинники, що провокують хворобу.

Вчені визначили конкретні варіанти генів, які підвищують ризики діабету. А також їхній вплив на певні типи клітин.

Всі отримані дані дозволили ідентифікувати нові мішені для ліків,

– зазначили автори.

Наприклад, ген IL23A вже вивчають для лікування запальних захворювань кишківника і псоріазу. Він також може бути "ефективною мішенню" і проти діабету першого типу.

Цінність роботи

Отримані результати приводять вчених до розуміння майже 90% генетичних ризиків діабету першого типу. Так, в майбутньому можна буде оцінювати вірогідність хвороби на ранньому етапі і швидко починати лікування.