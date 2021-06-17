Влада Індонезії роздає живих курчат жителям, які хочуть вакцинуватись від COVID-19

В Індонезії в сільських районах місцева влада і поліція видають живих курчат як стимул для літніх жителів вакцинуватися проти коронавірусу.
Програма є частиною зусиль влади по збільшенню кількості вакцинованих громадян у віці 45 років і старше.
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На початку програми лише 25 з 200 жителів були готові зробити щеплення, то зараз це 250 людей в день. У результаті програми влади вже безкоштовно роздали 500 курей.
Також людям розʼяснюють про безпеку і переваги вакцини, щоб вони перестали так боятися робити щеплення.
Спочатку в інтернеті було багато дезінформації і містифікацій про вакцину, особливо в соціальних мережах. Багато літніх людей думали, що це не запобігає коронавірусу, а може викликати серйозні захворювання і навіть смерть,
– поділилися комісари.
До слова, раніше у Нью-Йорку вакцинованим від коронавірусу роздавали канабіс. Охочі, які мали надати підтвердження вакцинації у паперовому або електронному вигляді, вишикувалися у довгу чергу.
Дані взяті з пресрелізу компанії DC Marijuana Justice
"Ми шукаємо шляхи безпечного святкування закінчення пандемії, і ми знаємо, що ніщо так не зближує людей, як конопля", – сказав співзасновник DCMJ Ніколас Шиллер.