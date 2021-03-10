Влада Ізраїлю задоволена випробуваннями вакцини Pfizer на дітях

10 березня 2021 , 20:00
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Джерело:

The Guardian

В рамках випробування в Ізраїлі вакцинували сотні дітей у віці від 12 до 16 років. Для їхньої імунізації використовували препарат від Pfizer-BioNtech.

Влада країни запевняє, що серйозних побічних ефектів зафіксовано не було. Це є однією з перших ознак того, що щеплення проти COVID-19 можуть бути безпечними для неповнолітніх до результатів клінічних випробувань.

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Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало вакцинувати підлітків з хронічними хворобами, які роблять їх уразливими до коронавірусу.

На цю мить ми імунізували близько 600 дітей,
– розповів керівник групи по вакцинах Боаз Лев.

Він додав, що серйозних побічних ефектів зафіксовано не було. І навіть другорядні зустрічаються досить рідко.

Вакцинація в Ізраїлі: що відомо

  • Ізраїль імунізує громадян ще від 20 грудня 2020 року. В основному використовують препарат від компанії Pfizer.
  • 90% жителів країни вже отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу або вже перехворіли.
  • Більш ніж половина дев'ятимільйонного населення країни вже отримала обидві дози.