Влада Ізраїлю задоволена випробуваннями вакцини Pfizer на дітях

Джерело:The Guardian
В рамках випробування в Ізраїлі вакцинували сотні дітей у віці від 12 до 16 років. Для їхньої імунізації використовували препарат від Pfizer-BioNtech.
Влада країни запевняє, що серйозних побічних ефектів зафіксовано не було. Це є однією з перших ознак того, що щеплення проти COVID-19 можуть бути безпечними для неповнолітніх до результатів клінічних випробувань.
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Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало вакцинувати підлітків з хронічними хворобами, які роблять їх уразливими до коронавірусу.
На цю мить ми імунізували близько 600 дітей,
– розповів керівник групи по вакцинах Боаз Лев.
Він додав, що серйозних побічних ефектів зафіксовано не було. І навіть другорядні зустрічаються досить рідко.