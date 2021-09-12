Влада Китаю повідомила про новий епіцентр зараження COVID-19

Влада Китаю оголосила старт масштабного тестування населення на коронавірус, уже перевіряють 81 938 зразків. Станом на 12 вересня та повідомили, що новим епіцентром спалаху COVID-19 стала провінція Фуцзянь.

Епіцентр спалаху провінція Фуцзянь

Зокрема, Держкомітет охорони здоров'я КНР повідомив, що в регіоні минулої доби зареєстрували 20 внутрішніх випадків зараження коронавірусом – 19 у місті Путянь і один – в Цюаньчжоу.

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Загалом в країні виявили 46 нових хворих на коронавірусну інфекцію, 26 з яких прибули з-за кордону.

Національна комісія охорони здоров'я КНР в суботу направила у Путянь робочу групу для профілактики та боротьби з COVID-19.

Статистика COVID-19 в Китаї

Вірус SARS-CoV-2, що й спричинив пандемію COVID-19 вперше виявили саме в китайському Вухані наприкінці грудня 2019 року.

Тоді захворювання стрімко поширювалось лише в Китаї. Втім, згодом інфекцію виявили чи не в кожному куточку світу.

Станом на 12 вересня 2021 року у світі повідомили про понад 224 мільйони випадків інфікувань.

В Китаї від початку пандемії захворіли 107 тисяч людей, жертвами недуги стали близько 5 тисяч осіб.

Окрім того, від п'ятниці місцева влада здійснює масштабне тестування на виявлення SARS-CoV-2 і вже зібрала 81 938 зразків.

Нагадаємо, США звинуватили Китай у приховуванні важливої інформації про походження пандемії.

Так, президент США Джо Байден зауважив, що "найважливіша інформація про джерела пандемії є в Китайській Народній Республіці, проте від самого початку урядовці в Китаї працювали над тим, щоб не допустити до неї міжнародних дослідників та членів світової спільноти громадської охорони здоров'я.

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