За словами заступника голови МОЗ, куріння є "головною причиною смертності в Новій Зеландії". Також ця пагубна звичка викликає рак в одному з чотирьох випадків.

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Для осіб, яким на момент набуття чинності закону буде 14 років, стане неможливим будь-коли законно купувати тютюн… У міру того, як вони дорослішатимуть, вони й подальші покоління ніколи не зможуть законно купувати тютюн, оскільки правда така, що немає безпечного віку для початку куріння,

– заявила заступниця голови МОЗ Нової Зеландії Айші Верралл.

Відповідний законопроєкт представлять у 2022 році в парламенті, де лейбористська партія прем'єра країни Джасінди Ардерн має однопартійну більшість. Згідно з планом, правило щодо віку введуть вже у наступному році.

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Усі люди, народжені після 2008 року, не зможуть впродовж усього життя купувати тютюнову продукцію.

Кількість магазинів, яким дозволено продавати сигарети, планується скоротити приблизно з 8 тисяч до менш ніж 500.

Мета влади Нової Зеландії полягає в тому, щоб до 2025 року скоротити показники куріння в країні на 5%, а надалі взагалі викорінити цю згубну звичку.

Показники куріння в країні

Нині у Новій Зеландії курять близько 13% мешканців країни, що на 5% менше, ніж десятиліття тому. При цьому показники куріння набагато вищі серед корінного народу країни маорі – з них курять близько 31%. Показники захворювання та смертності у цього народу також вищі.

До слова, аби допомогти курцям відмовитися від тютюну, у 2017 році в країні дозволили куріння електронних сигарет. Тоді представники органів охорони здоров'я заявляли, що вейпи не такі шкідливі, як цигарки. Але після багато дослідників виявляли виявили небезпечні та викликаючі рак компоненти в рідинах для електронних сигарет.

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