Кіровоградський центр контролю та профілактики хвороб придбав сотню доз протигрипозних вакцин французького виробництва. Профілактичні щеплення зробив увесь колектив установи.

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Імунітет формується на рік

За словами фахівців, імунітет до збудників грипу та ГРВІ після вакцинації формується орієнтовно на рік.

"Грип така висококонтагіозна хвороба, що нею легко занедужати. Тому вакцинуємось, щоб не захворіти в колективі та не принести захворювання додому", – розповіла завідувачка лабораторії Центру контролю та профілактики хвороб Світлана Сошко.

Зверніть увагу! Загалом в Кіровоградській області епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищив норму майже на 18%. Впродовж 15 – 21 листопада з ознаками застуди до лікарів звернулися більше ніж 5 тисяч людей. Близько третини з них – діти.

Вакцинуватися можна у будь-який період

Щеплюватися радять передусім медикам, вчителям, водіям, соцпрацівникам та усім, хто контактує з великою кількістю людей. Водночас найкраще це робити в передепідемічний сезон, або на початку епідемічного. Однак не забороняється і під час будь-якого періоду епідсезону.

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"Після вакцинації імунітет формується протягом 2 – 3 тижнів. Враховуючи те, що епідсезон триває аж до травня – вакцинація проти грипу є завжди актуальною", – розповіла керівниця Центру контролю та профілактики хвороб Надія Оперчук.

Люди не довіряють препаратам

Втім охочих зробити захисний укол наразі небагато. З початку епідсезону в області вакцинувалися лише трохи більше, ніж тисяча людей. Відмовляються насамперед через недовіру до препаратів.

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