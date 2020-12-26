На Донеччині почали навчати медичних техніків. Це нова для України спеціальність і її здобувають водії швидкої. За 4 роки вони мають не просто кермувати авто, а мати навички надання першої домедичної допомоги.

А також вони повинні стати повноцінними членами команди з порятунку життів. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

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Водіїв перекваліфікують у медичних техніків

Віталій Ніколаєнко працює водієм швидкої допомоги вже 5 років. Він розповів, що іноді така робота закидує в різні куточки країни. Його колега Анатолій Мірошніченко ще рік тому був далекобійником. Свідомо вирішив прийти на швидку, адже прагнув бути корисним для людей. Наразі обидва водії навчаються, аби стати медичними техніками.

Я вважаю, що водій повинен бути членом бригади. Тому, що фельдшеру самому важко, різні випадки бувають,

– зазначив Ніколаєнко.

Нова спеціальність для України

Медичний технік – це нова для України спеціальність. До 2025 року всі водії повинні здобути базові навички медичної допомоги, аби допомагати парамедикам та лікарям. Так ще у 2019 році вирішив Кабінет міністрів – затвердивши положення про бригаду екстреної медичної допомоги.



Спеціальні тренажери для навчання / Скриншот з відео

Першими вчити почали медиків Донеччини. Упродовж трьох місяців 20 добровольців опановуватимуть нові знання в теорії та на практиці, завдяки спеціальним тренажерам у медичному коледжі:

повноростовому манекену для відпрацювання навичок транспортування, мобілізації та догляду за пацієнтом;

манекену для відпрацювання легеневої реанімації;

симулятору пологів з двома новонародженими.

Водії, які стануть медичними техніками, зможуть прийняти пологи, зупинити кровотечу і поставити крапельницю.

Повноцінна бригада

За словами директора Донецького обласного центру екстреної допомоги Ігоря Кияшка, важливо, щоб життя рятувала не одна людина, а повноцінна бригада з двох медичних працівників: 2 фельдшери чи фельдшер парамедик і екстрений медичний технік.



Навчання водіїв на Донеччині / Скриншот з відео

Щодня на Донеччині на виклики виїжджають півтори тисячі фахівців, 700 з яких – саме водії. Наразі через пандемію COVID-19 у бригад швидкої роботи побільшало. Та, попри завантаженість, керманичі цих життєво необхідних машин вирішили присвятити вільний час навчанню.