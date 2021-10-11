Воду гріють у чайниках: лікарня у Херсоні опинилася без газу

Херсонська обласна лікарня вже тиждень перебуває без газу. Без тепла та гарячої води опинилися понад 500 пацієнтів лікарні.

Загалом у медзакладі приблизно 20 відділень. Через жорсткий карантин відвідувачів всередину не пускають.

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Лікарі зізнаються, воду для підготовки хворих до операцій гріють чайниками. Некомфортно й породіллям та новонародженим.



"Ми використовуємо електроприлади, використовуємо грілки для зігрівання. Ну, і тепліше одягаємось. Це звичайно не дуже комфортно мамам. Наразі у приміщеннях + 16 – 18 градусів у день. Вночі холодніше", – розповіла завідувачка неонатологічного відділення обласної лікарні Софія Сидорко.

Хто відключив газ

Блакитне паливо одній із найбільших в області лікарень відключили газівники на вимогу постачальної компанії "УкрГазРесурс".

"Вони приїхали й запломбували ввідні вузли обліку", – зазначив заступник директора обласної лікарні з технічних питань Едуард Гвоздьов.

Чи мали право позбавляти лікарню тепла

Боргів медзаклад не має, а в Херсонській обласній раді, якій підпорядкована лікарня, не знають, що робити. Чому так зненацька лікарню відключили від постачання блакитного палива не розуміють і чиновники. Тим паче згідно з договором постачальника, про це мали попередити заздалегідь.

Договір передбачає односторонню відмову від виконання обов'язків, якщо другій половині чи другій стороні повідомлять про це не пізніше, ніж за 30 днів до ухвалення цього рішення або 20 робочих днів,

– пояснив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Ми повинні оголосити тендер, повинні обрати переможця тендера, укласти договір і рухатися далі", – додав він.

Проти постачальника відкрили кримінальну справу

Через відключення газу медзакладу керівництво області звернулося до СБУ, а директор лікарні – до поліції. Там відкрили кримінальне провадження.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 35 Кримінального кодексу України. Це самоправство. Санкція статті передбачає покарання від сплати штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до арешту на строк до 2 місяців", – розповів речник поліції Херсонщини Віталій Байдаров.

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Постачальник переконує, що все законно

У компанії "УкрГазРесурс", з якою обласна лікарня підписувала угоду, з журналістами спілкуються тільки через інформаційний запит. Постачальник пише, що відключив газопостачання законно. Мовляв, лікарня порушила умови угоди, бо не надала показники споживання газу.



У лікарні це заперечують. Наразі медзаклад оголосив новий тендер, але процедура обрання постачальника займе приблизно місяць. За цей час у Херсон можуть прийти морози, а пацієнти залишились без тепла.