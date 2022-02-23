Передусім програма охопить міста-мільйонники та населені пункти східного регіону поблизу лінії розмежування, а також міста південних областей.

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Історія сучасного Ізраїля показує, що при достатній громадянській мобілізації ти стаєш непереможним. Для цього кожна людина має знати, що та як робити в кризової ситуації. Ми готові стати рушієм громадської мобілізації, розгортаючи пункти тематичного навчання та інформування на вокзалах,

– заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Тренінги будуть доступні всім охочим

Тренінги з надання першої домедичної допомоги будуть доступними та безкоштовними для всіх. На тренінгу можна буде отримати практичні знання, які можуть знадобитися у побуті та допоможуть зберігати спокій й діяти впевнено в критичній ситуації. А саме:

навички першої допомоги при критичних кровотечах,

зупинці серця,

інфарктах,

інсультах,

дорожньо-транспортних подіях чи пораненнях.

Відвідувачі тренінгу також отримають базові знання щодо дій при епілепсії, удавленні, утопленні, опіках, обмороженнях, травмах та при виникненні інших небезпечних для життя ситуацій.

Зверніть увагу: навчання розраховані на людей без базової медичної освіти. Після проходження тренінгу відвідувачі отримають сертифікат.

Перелік міст та дати тренінгів:

Київ, координатор Світлана, 097-336-37-11; заняття вiдбудеться 28 лютого о 13:00.

Маріуполь, координатор Віра, 063-625-64-71; заняття відбудеться 25 лютого о 12:00.

Покровськ, координатор Ірина, 050-621-48-32; заняття відбудеться 24 лютого о 13:00.

Лиман, координатор Ольга, 050-968-82-91; заняття відбудеться 28 лютого о 12:00.

Костянтинівка, координатор Олена, 066-085-04-92; заняття відбудеться 28 лютого о 13:00.

Лисичанськ, координатор Ірина, 050-185-94-35; заняття відбудеться 24 лютого о 09:00.

Вінниця, координатор Тетяна, 067-700-76-57; заняття відбудуться 23 – 25, 28 лютого, 1 березня о 10:00.

Дніпро, координатор Альона, 066-363-30-73; заняття відбудуться 28 лютого о 18:00, 2 березня о 18:00, 5 березня о 12:00, 6 березня о 12:00, 10 березня о 18:00.

Кривий Ріг, координатор Ольга, 096-353-22-76; заняття відбудуться 28 лютого, 2, 10, 17 березня о 10:00.

Запоріжжя, координатор Світлана, 067-973-31-22; заняття відбудеться 28 лютого, час узгоджується додатково.

Харків, координатор Дмитро, 050-051-52-32; заняття відбудуться 1 березня о 09:00, далі – 2, 3, 10-11 березня зі зміненим часом.

Полтава, координатор Ольга, 066-930-58-95; заняття відбудеться 24 лютого о 09:00.

Одеса, координатор Людмила, 067-739-75-46; заняття відбудеться 26 лютого о 10:00.

Миколаїв, координатор Світлана, 066-461-47-76; графік занять буде надано додатково.

Херсон, координатор Надія, 066-783-77-30; заняття відбудуться 24 – 25, 28 лютого, 1 – 4 березня о 13:00.

Кропивницький, координатор Людмила, 095-240-89-05; заняття відбудеться 23 лютого о 17:00.

Запрошуємо охочих записуватися на тренінг у зручний час у містах проживання, уточнивши деталі у координаторів програми на місцях,

– йдеться в повідомленні.

До слова, раніше Укрзалізниця проводила безкоштовні навчання серцево-легеневій реанімації на Центральному залізничному вокзалі Києва та встановила там дефібрилятори.