На вокзалах України безкоштовно навчатимуть домедичної допомоги: графік та перелік міст

Укрзалізниця розгортає програму безкоштовного навчання домедичної допомоги на найбільших вокзалах країни.

Передусім програма охопить міста-мільйонники та населені пункти східного регіону поблизу лінії розмежування, а також міста південних областей.

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Історія сучасного Ізраїля показує, що при достатній громадянській мобілізації ти стаєш непереможним. Для цього кожна людина має знати, що та як робити в кризової ситуації. Ми готові стати рушієм громадської мобілізації, розгортаючи пункти тематичного навчання та інформування на вокзалах,

– заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Тренінги будуть доступні всім охочим

Тренінги з надання першої домедичної допомоги будуть доступними та безкоштовними для всіх. На тренінгу можна буде отримати практичні знання, які можуть знадобитися у побуті та допоможуть зберігати спокій й діяти впевнено в критичній ситуації. А саме:

навички першої допомоги при критичних кровотечах,

зупинці серця,

інфарктах,

інсультах,

дорожньо-транспортних подіях чи пораненнях.

Відвідувачі тренінгу також отримають базові знання щодо дій при епілепсії, удавленні, утопленні, опіках, обмороженнях, травмах та при виникненні інших небезпечних для життя ситуацій.

Перелік міст та дати тренінгів:

Київ, координатор Світлана, 097-336-37-11; заняття вiдбудеться 28 лютого о 13:00.

Маріуполь, координатор Віра, 063-625-64-71; заняття відбудеться 25 лютого о 12:00.

Покровськ, координатор Ірина, 050-621-48-32; заняття відбудеться 24 лютого о 13:00.

Лиман, координатор Ольга, 050-968-82-91; заняття відбудеться 28 лютого о 12:00.

Костянтинівка, координатор Олена, 066-085-04-92; заняття відбудеться 28 лютого о 13:00.

Лисичанськ, координатор Ірина, 050-185-94-35; заняття відбудеться 24 лютого о 09:00.

Вінниця, координатор Тетяна, 067-700-76-57; заняття відбудуться 23 – 25, 28 лютого, 1 березня о 10:00.

Дніпро, координатор Альона, 066-363-30-73; заняття відбудуться 28 лютого о 18:00, 2 березня о 18:00, 5 березня о 12:00, 6 березня о 12:00, 10 березня о 18:00.

Кривий Ріг, координатор Ольга, 096-353-22-76; заняття відбудуться 28 лютого, 2, 10, 17 березня о 10:00.

Запоріжжя, координатор Світлана, 067-973-31-22; заняття відбудеться 28 лютого, час узгоджується додатково.

Харків, координатор Дмитро, 050-051-52-32; заняття відбудуться 1 березня о 09:00, далі – 2, 3, 10-11 березня зі зміненим часом.

Полтава, координатор Ольга, 066-930-58-95; заняття відбудеться 24 лютого о 09:00.

Одеса, координатор Людмила, 067-739-75-46; заняття відбудеться 26 лютого о 10:00.

Миколаїв, координатор Світлана, 066-461-47-76; графік занять буде надано додатково.

Херсон, координатор Надія, 066-783-77-30; заняття відбудуться 24 – 25, 28 лютого, 1 – 4 березня о 13:00.

Кропивницький, координатор Людмила, 095-240-89-05; заняття відбудеться 23 лютого о 17:00.

навчання розраховані на людей без базової медичної освіти. Після проходження тренінгу відвідувачі отримають сертифікат.

Запрошуємо охочих записуватися на тренінг у зручний час у містах проживання, уточнивши деталі у координаторів програми на місцях,

– йдеться в повідомленні.

До слова, раніше Укрзалізниця проводила безкоштовні навчання серцево-легеневій реанімації на Центральному залізничному вокзалі Києва та встановила там дефібрилятори.