Дівчинка отруїлась каштанами

До швидкої виклик надійшов 21 жовтня ввечері. Йшлось про те, що 8-річна дівчинка має ознаки отруєння. Уже на місці медики встановили, що за декілька днів до такого стану дитина вживала каштани. Після того вона не їла нічого, лише пила воду.

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Лікарі "швидкої" прийняли рішення про госпіталізацію дитини. У приймальному відділенні вона знепритомніла і була шпиталізована у реанімаційне відділення.

Дитина, перед тим як потрапити у лікарню з отруєнням, вживала їжу з каштанів, яку приготувала мама,

– йдеться в повідомленні.

Рідні тривалий час не викликали "швидку", а займалися самолікуванням, тому дитина у лікарню потрапила вже у дуже важкому стані.

На жаль, 28 жовтня дівчинка померла у лікарні.

Чи можна їсти каштани

В Україні поширений гіркокаштан, або каштан кінський (Aesculus hippocastanum) – отруйна багаторічна рослина родини сапіндових, яку використовують в офіційній і народній медицині. Сапоніни кінського каштана отруйні для людини та багатьох тварин.

Каштан їстівний (Castanea sativa), плоди якого використовують у їжу в Європі, належить до іншої родини – букових. В Україні зустрічається рідко. Росте на Закарпатті та південному березі Криму.