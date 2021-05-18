На Волині померла півторарічна дитина: лікарі та батьки звинувачують одне одного

14 травня вночі у багатодітній родині з життя пішла 1,5-річна Юліанія. Батьки звинувачують у цьому медиків, а ті, своєю чергою, планують подати у суд за наклеп.

Мама дівчинки Катерина переконана, що дитину можна було б врятувати, якби медики якісно виконували свою роботу. За її словами, це сімейна лікарка Наталія К. відмовилась оглядати дитину. Також вона звинувачує чергову медсестру, яка не викликала педіатра та рентгенолога.

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Передісторія смерті дитини: версія батьків

10 травня в Юліани піднялась температура до 37°C. Батьки викликали сільську фельдшерку, яка оглянула дитину та обстежила її горло – у дитини ліз зуб.

Аби полегшити стан малечі, Юліанії призначили "Нурофен".

Наступного дня дитина почувалася нормально, але температура трималася у межах 37,2°C.

У вівторок ввечері температура тіла піднялася до 40°C.

За словами жінки, фельдшерка того вечора зробила дівчинці жарознижувальний укол. Але температура не спадала, тож вона порадила батькам везти дитину до лікарні. Катерина розповіла, що зателефонувала сімейній лікарці, але та відповіла: "Мамочко, а я що, маю цілодобово працювати?".

Приїхали ми у приймальне – світло в кабінетах є, а нікого нема. Чоловік тримає дитя на руках, а воно – горить. Я не придумала нічого кращого, ніж зателефонувати на 103 й повідомити швидку, що ми вже чекаємо у приймальному відділені з хворою дитиною. За дві хвилини прийшла чергова медсестра. Вона взяла ручку і папірець, аби нас оформити в лікарню. Я їй намагалась пояснити, що у мене дитина горить, і попросила, аби вона відклала ручку й викликала педіатра,

– розповіла жінка.

За словами Катерини, з реанімації спустився анестезіолог, подивився дитині горло та не послухав її. Після цього він сказав медсестрі викликати педіатра, бо, мовляв, він – не дитячий лікар. У тому ж закладі дитині знову вкололи жарознижувальний засіб і сказали чекати поки відкриється поліклініка, щоб зробити аналізи.

Тобто з 4:00 і до 9:00 я мала чекати, коли прийдуть всі лікарі? Тим паче хто живе у Старій Вижівці, той знає, що о 9 годині в поліклініці прийому ще нема, бо лікарі п’ють каву та чай. Я пішла у машину, бо в приміщенні лікарні було холодно, до мене не приходив ніхто,

– заявила жінка.

З дитиною на руках батьки поїхали до фельдшерки у село Дубечне, де Юліанії зробили аналізи. Показники загального аналізу крові були в нормі.

В амбулаторії дитину оглянула лікарка і сказала, що у маленької ріжуться зуби й дещо подразнене горло, але порадила батькам перестрахуватися і зробити знімок легенів. Направлення дати вона не змогла, оскільки дитина зареєстрована в іншого сімейного лікаря. Дівчинці призначили "Амброксол" та інгаляції.

Ввечері 13 травня у дитини розпочалася блювота, а ацетон просто зашкалював. Багатодітна мама переконує, що впродовж всього дня намагалась додзвонитися до сімейної лікарки, але не йшли навіть гудки.

Тієї ж ночі дитини померла.

Я звинувачую сімейного лікаря за те, що вона не з'явилась оглянути мою дитину з власної волі. Вона навіть не захотіла, щоб ми її забрали й привезли сюди у лікарню. Окрім того, я звинувачую ту чергову медсестру, яка, коли ми поступали у стаціонар, не викликала педіатра і того, хто зробив би рентген. Я переконана, що Юліанію можна було врятувати за умови нормального і вчасного ставлення лікарів,

– розповіла Катерина.

Реакція медичного персоналу

Директорка КП "Старовижівська багатопрофільна лікарня" Тетяна Свіржевська запевнила, що медсестра закладу пішла запустити аналізатор. Натомість батьки з дитиною сіли в авто і поїхали.

Лікарка переконує, що лікарня робить аналізи вночі й у вихідні дні. Й, мовляв, те, що говорить мама померлої дівчинки про відмову робити аналізи вночі – це неправда.

У дівчинки була висока температура. Дитину оглянув черговий лікар і сказав, що потрібно лягати в лікарню. Мама від госпіталізації відмовилася, мотивуючи це тим, що у неї є тримісячна дитина, яка перебуває на грудному вигодовуванні. Жінці запропонували лягати в лікарню з двома дітьми, але вона не захотіла. Тоді у лікарні зробили дитині жарознижувальну ін'єкцію і мама сказала, що якщо температура буде падати, то поїде додому і в стаціонар лягати не буде. Взяла дівчинку на руки й пішла в машину,

– розповіла очільниця лікарні.

Тетяна Свіржевська додала, що медсестра повідомила сімейну лікарку про цю дитину.

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