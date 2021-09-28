Купив ковідний документ, щоби не сидіти на самоізоляції

Любомльський районний суд Волинської області визнав його винним. Обвинувачений і перед цим повністю визнав вину й щиро розкаявся.

Важливо Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Тепер йому доведеться заплатити 8 500 гривень штрафу. Водночас суд не вбачав підстав для призначення більш суворого покарання у вигляді арешту чи обмеження волі.

Відомо, що чоловік безробітний. Підроблений документ йому обійшовся в 100 злотих (приблизно 700 гривень). Помітили "підставу" під час проходження митниці.

Обвинувачений повністю визнав вину. Зрештою, суд дійшов висновку, що покарання у вигляді штрафу буде достатньо.

Суд оштрафував лучанку, яка купила підроблене свідоцтво про вакцинацію

Ще одну жительку Луцька судили за те, що вона також купила підроблене міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Про це повідомили в тому ж суді.

Міжнародний сертифікат про вакцинацію лучанка придбала ще в середині серпня. У суді розповіла, що за підробку заплатила тисячу гривень. Документ купила через інтернет, його жінці передали "на руки "поблизу пункту пропуску "Краківець", що на Львівщині.

Вона також хотіла не проходити самоізоляції на території України. Тож суд визнав її винною. Жінка має сплатити штраф у розмірі 5 100 грн.

Увага! При цьому у жодному з цих випадків того, хто виготовляв та продавав підробні документи – знайти не вдалося.

Покарання за фальшиві документи