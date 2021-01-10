Голова Тернопільської ОДА вдруге захворів на COVID-19: що відомо
Очільник Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш повторно інфікувався коронавірусом. 10 січня він знову тримав позитивний тест на COVID-19.
Цю новину Володимир Труш повідомив у дописі на своїй фейсбук-сторінці. І відзначив, що не думав, що це повториться.
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Чиновник наголосив, відтепер точно не сумнівається, що інфікуватися можна повторно.
Голова Тернопільської ОДА пригадав, що минулого разу важко переніс коронавірусну хворобу.
З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш ніж серйозно,
– зазначив він.
Крім цього, Володимир Труш закликав українців відповідально ставитися до карантинних обмежень. І додав, що для їхнього введення є вагомі підстави. Адже під час свят багато людей контактували між собою, що спричинило високий ризик захворюваності.
Що відомо про Володимира Труша
- Він народився 1980 року в селі Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області.
- Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" (магістр з економіки та підприємництва) та "Філологія" (бакалавр з філології).
- Має ще одну вищу освіта – Дубенської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (бакалавр з права).
- З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області.
- У 2016 – 2019 роках займався підприємницькою діяльністю.
- З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
- З березня 2020 року – очолює Тернопільську обласну держадміністрацію.
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