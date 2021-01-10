Очільник Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш повторно інфікувався коронавірусом. 10 січня він знову тримав позитивний тест на COVID-19.

Цю новину Володимир Труш повідомив у дописі на своїй фейсбук-сторінці. І відзначив, що не думав, що це повториться.

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Чиновник наголосив, відтепер точно не сумнівається, що інфікуватися можна повторно.

Голова Тернопільської ОДА пригадав, що минулого разу важко переніс коронавірусну хворобу.

З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш ніж серйозно,

– зазначив він.

Крім цього, Володимир Труш закликав українців відповідально ставитися до карантинних обмежень. І додав, що для їхнього введення є вагомі підстави. Адже під час свят багато людей контактували між собою, що спричинило високий ризик захворюваності.

Зверніть увагу! Очільник Тернопільської облдержадміністрації у серпні 2020 року вперше інфікувався COVID-19.

Що відомо про Володимира Труша