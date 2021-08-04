Для чого потрібне додаткове фінансування

Велика частина грошей, яку просить ВООЗ у партнері, піде на закупівлю тестів, кисню і масок для бідніших країн. А чверть цих грошей потрібна для закупівлі сотень мільйонів доз вакцин.

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Програма, створена на початку пандемії, залишається значною мірою недофінансованою, і її координатори зараз визнають, що вона залишиться такою, оскільки багато урядів намагаються вирішувати глобальні потреби в боротьбі з коронавірусом іншими шляхами,

– заявило анонімне джерело у ВООЗ.

Загальний обсяг запитів на фінансування скоротився майже на 5 мільярдів доларів. Але для цього як і раніше потрібно 16,8 мільярда доларів і 7,7 мільярда доларів потрібні терміново.

ВООЗ закликає виділити додатково 3,8 мільярда доларів крім 7,7 мільярда доларів на придбання 760 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, які постачатимуть в наступному році.

Поширення штаму Дельта

Джерело: ВООЗ