У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що випадки зараження мутованим коронавірусом, який вперше зафіксували у Великій Британії, виявили в 50 країнах і територіях, а "південноафриканський" — в 20.

Новий штам коронавірусу (назва – VOC 202012/01) вже підтвердили у всіх регіонах Англії. Про це повідомляє видання CNN.

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З моменту першого виявлення 14 грудня 2020 року VOC 202012/01 на сьогодні виявлено у 50 країнах,

– йдеться у звіті ВООЗ.

На думку вчених, мутація COVID-19 є більш заразною, ніж інші варіації коронавірусу. Однак немає доказів того, що він є більш смертоносним.

Схожий штам коронавірусу, ідентифікований в ПАР, був виявлений вже у 20 країнах і територіях. Також у ВООЗ додали, що третій новий варіант коронавірусу, виявлений в Японії, може вплинути на імунну відповідь і вимагає подальшого розслідування.

"Чим більше поширюється вірус SARS-CoV-2, тим більше можливостей для його зміни. Високий рівень передачі означає, що нам слід очікувати появи нових варіантів", – сказали представники ВООЗ.



Що відомо про новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу