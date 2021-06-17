Поширення індійського штаму

Окрім того, ВООЗ відстежує повідомлення про варіант "Delta plus". Там вважають, що виявили ​​додаткову мутацію.

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Очільниця підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове зазначила, що в деяких випадках "Delta" дослідники спостерігали "на одну мутацію менше або одну делецію замість додаткової". "Тож ми стежимо за ними всіма", – додала вона.

Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що штам з Індії передається швидше, ніж інші. Деякі звіти, зауважують у ВООЗ, показали, що він також викликає більш серйозні симптоми, але для підтвердження цих висновків необхідні додаткові дослідження.

Що відомо про індійський штам коронавірусу