ВООЗ б'є на сполох через поширення індійського штаму коронавірусу

Штам COVID-19 "Delta", який вперше виявили в Індії поширився вже у 80 країнах і продовжує мутувати. Нові мутації можуть бути небезпечнішими за початковий варіант.
Поширення індійського штаму
Окрім того, ВООЗ відстежує повідомлення про варіант "Delta plus". Там вважають, що виявили додаткову мутацію.
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Очільниця підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове зазначила, що в деяких випадках "Delta" дослідники спостерігали "на одну мутацію менше або одну делецію замість додаткової". "Тож ми стежимо за ними всіма", – додала вона.
Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що штам з Індії передається швидше, ніж інші. Деякі звіти, зауважують у ВООЗ, показали, що він також викликає більш серйозні симптоми, але для підтвердження цих висновків необхідні додаткові дослідження.
Що відомо про індійський штам коронавірусу
- В Індії та в інших країнах циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією – В.1.61).
- Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію штаму на "небезпечний варіант", який загрожує усьому світу.
- При цьому попередні дані свідчать про те, що сучасні COVID-вакцини "залишаються ефективними в запобіганні захворювання і смерті інфікованих" варіантом В.1.617.
- Також зі штамом пов'язують поширення мукромікозу. Це небезпечна грибкова інфекція, яка проникає у легені та вражає інші органи – мозок, слизову оболонку носу та очей. Натомість експерти вважають, що ця інфекція спалахнула в країні на тлі антисанітарії та внаслідок безконтрольного застосування антибіотиків на хворих коронавірусом COVID-19.