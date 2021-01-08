У ВООЗ б'ють на сполох: багаті країни скупили більшу частину вакцин від COVID-19
Багаті країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу. Таким чином жителі бідних країн можуть залишитися без доступу до вакцин від COVID-19.
У ВООЗ назвали це очевидною проблемою. Таку думку озвучив очільник ВООЗ Тедрос Гебрейсус під час брифінгу.
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За даними ВООЗ, станом на зараз вакцинацію населення від коронавірусу ефективними COVID-вакцинами проводять 42 країни. З них 36 країн мають високий рівень доходів. Ще 6 країн, які вакцинують своє населення, мають середній дохід.
Очевидна проблема полягає в тому, що країни з низьким та більшість з середнім рівнем доходів ще не отримують вакцину. Це проблема, яку ми можемо вирішити за допомогою COVAX та ACT-Accelerator,
– заявив Габрейсус.
Глава ВООЗ закликав багаті країни, які закупили більше вакцин, ніж їм потрібно, та які контролюють світові поставки, негайно пожертвувати їх та передати механізму COVAX.
Що таке COVAX?COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її мета – максимізувати шанси на успішну розробку вакцин проти коронавірусу та виготовлення їх у кількості, необхідній для подолання кризи. А також гарантувати, що платоспроможність не стане перешкодою для доступу до них.
Коли Україна отримає вакцину від COVID-19
Днями механізм COVAX сповістив Київ про готовність вже найближчим часом почати постачання COVID-вакцин в Україну. Перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби можуть відбутися у березні 2021 року.
За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.
Етапи вакцинації від коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
Джерело: 24 канал
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