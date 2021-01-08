Багаті країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу. Таким чином жителі бідних країн можуть залишитися без доступу до вакцин від COVID-19.

У ВООЗ назвали це очевидною проблемою. Таку думку озвучив очільник ВООЗ Тедрос Гебрейсус під час брифінгу.

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За даними ВООЗ, станом на зараз вакцинацію населення від коронавірусу ефективними COVID-вакцинами проводять 42 країни. З них 36 країн мають високий рівень доходів. Ще 6 країн, які вакцинують своє населення, мають середній дохід.

Очевидна проблема полягає в тому, що країни з низьким та більшість з середнім рівнем доходів ще не отримують вакцину. Це проблема, яку ми можемо вирішити за допомогою COVAX та ACT-Accelerator,

– заявив Габрейсус.

Глава ВООЗ закликав багаті країни, які закупили більше вакцин, ніж їм потрібно, та які контролюють світові поставки, негайно пожертвувати їх та передати механізму COVAX.

Що таке COVAX? COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її мета – максимізувати шанси на успішну розробку вакцин проти коронавірусу та виготовлення їх у кількості, необхідній для подолання кризи. А також гарантувати, що платоспроможність не стане перешкодою для доступу до них.

Коли Україна отримає вакцину від COVID-19

Днями механізм COVAX сповістив Київ про готовність вже найближчим часом почати постачання COVID-вакцин в Україну. Перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби можуть відбутися у березні 2021 року.

За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.



Етапи вакцинації від коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу